GhostWire Tokyo sulla cover di Edge: Horizon e Leggende Pokémon Arceus non colpiscono

Il cammino professionale di Shinji Mikami prosegue con l'ormai imminente debutto di GhostWire Tokyo. L'avventura soprannaturale firmata dall'autore di The Evil Within esordirà infatti tra circa un mese.

Nell'attesa, Ghostwire Tokyo troneggia sulla copertina del nuovo numero di Edge, con la nota testata videoludica che ha deciso di offrire al titolo un ampio coverage. Gli appassionati in attesa dell'Action Adventure possono dunque attendersi nuovi assaggi delle caratteristiche della produzione in arrivo per i prossimi giorni.

Ma non sarebbe un nuovo numero di Edge se non vi fossero al suo interno molteplici recensioni. Tra queste ultime, segnaliamo in particolare:

Horizon: Forbidden West : con una votazione di 7/10;

: con una votazione di 7/10; Dying Light 2: Stay Human : con una votazione di 7/10;

: con una votazione di 7/10; Sifu : con una votazione di 8/10;

: con una votazione di 8/10; Rainbow Six Extraction : con una votazione di 7/10;

: con una votazione di 7/10; Pokémon Leggende: Arceus : con una votazione di 7/10;

: con una votazione di 7/10; OlliOlli World : con una votazione di 9/10;

: con una votazione di 9/10; Strange Horticulture : con una votazione di 8/10;

: con una votazione di 8/10; Wanderer : con una votazione di 7/10;

: con una votazione di 7/10; Not for Broadcast : con una votazione di 7/10;

: con una votazione di 7/10; Please, Touch the Artwork: con una votazione di 7/10;

Pur giudicati positivamente dalla testata, dunque, né Horizon: Forbidden West né Leggende Pokémon: Arceus riescono a colpire in maniera eccessivamente positiva Edge. Esattamente come questi ultimi, anche Dying Light 2: Stay Human. Maggior apprezzamento invece nella recensione di SIFU , con l'Action di Sloclap premiato con un 8/10.