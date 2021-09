Ghostwire Tokyo: creature mostruose e acrobazie nel nuovo trailer

Anche Ghostwire Tokyo è stato tra i numerosi prodotti mostrati nel corso dello Showcase PlayStation con un nuovo trailer ricco di dettagli su storia e gameplay.

Il filmato trasmesso nel corso dell'evento Sony ha permesso al pubblico di dare un nuovo sguardo alle strade di Tokyo, le quali nel gioco sono popolate da una serie di mostruose creature sotto il controllo di Hannya, un pericoloso occultista che ha fatto svanire nel nulla la popolazione della città giapponese e sembra avere in pugno la vita di una persona molto cara al protagonista. Il nostro eroe dovrà quindi farsi strada tra le mostruosità che si aggirano per i quartieri di Tokyo e affrontarli grazie all'utilizzo di speciali abilità che gli consentiranno anche di spostarsi con grande agilità e raggiungere in pochi istanti i tetti.

Purtroppo in chiusura del video non è stata annunciata una data d'uscita ufficiale, ma Bethesda ha comunque confermato quella che sarà la finestra di lancio: Ghostwire Tokyo raggiungerà infatti gli scaffali di tutti i negozi nel corso della primavera del prossimo anno solo su PlayStation 5 e PC.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete tutti i dettagli su come Ghostwire Tokyo su PS5 supporterà HDR, DualSense, Audio 3D e non solo.