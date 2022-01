Ghostwire Tokyo, la data di uscita si avvicina: arriva il rating dalla Corea

Tra le vittime dell'ecatombe di rinvii che ha caratterizzato il 2021, presenzia anche il nuovo horror di Shinji Mikami, con il posticipo di Ghostwire Tokyo che ha spostato di qualche mese l'appuntamento con il titolo.

In seguito alle comunicazioni offerte da Tango Gameworks, l'inquietante avventura giapponese dovrebbe raggiungere i cataloghi di PC e PlayStation 5 nel corso dei primi mesi del 2022. Al momento, non si hanno ancora dettagli più precisi, ma un interessante indizio in merito giunge ora dalla Corea del Sud. L'agenzia di rating coreana ha infatti ultimato il processo di classificazione di Ghostwire Tokyo, con il gioco che è stato ritenuto adatto per un pubblico di età superiore ai 15 anni.



Una circostanza che suggerisce che l'annuncio della data di uscita della produzione dovrebbe essere ormai imminente. Le procedure di rating, infatti, rappresentano uno degli ultimi passaggi che precedono il lancio di un videogioco. Gli appassionati di horror e i fan di Shinji Mikami possono dunque sperare di vedere Ghostwire Tokyo debuttare entro pochi mesi, esattamente come promesso in autunno da Tango Gameworks.



Nel frattempo, la software house di casa Bethesda sta già guardando al prossimo futuro, con già alcuni piani in cantiere per un nuovo gioco dall'autore di The Evil Within 2.