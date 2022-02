Ghostwire Tokyo: Day One e Deluxe Edition in preordine su Amazon con contenuti bonus

GhostWire: Tokyo è un gioco di azione e avventura in arrivo sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda Softworks, in uscita il 25 marzo per PC e PlayStation 5, vediamo assieme le versioni in preordine su Amazon ed i relativi contenuti inclusi.

Il gioco è preordinabile su Amazon in due edizioni, la Day One Edition che include un poter in metallo del gioco ed una Deluxe Edition che, oltre al poster in metallo, comprende anche dei contenuti digitali (il completo Shinobi e armi Kunai ed il pacchetto stile streetwear).

Di seguito i link di Amazon per preordinare il gioco al prezzo minimo garantito:

Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, causate da un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire l'intera popolazione, alleati con una potente entità spettrale nella sua missione vendicativa e padroneggia un poderoso arsenale di abilità.

Scopri i luoghi più caratteristici, rimasti sospesi nel tempo quando la popolazione della città è sparita, come l'incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower e recati nel surreale oltretomba per salvare la tua famiglia.

Immergiti in una città dall'atmosfera funesta e dai mille pericoli e svela nuovi misteri ad ogni angolo, esplora la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali: da paesaggi metropolitani ultramoderni a templi tradizionali. Immergiti in una Tokyo piovosa e ricostruita nei minimi dettagli grazie alla tecnologia ray tracing e 3D AudioTech di nuova generazione e padroneggia una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali potenziabili per affrontare le minacce sovrannaturali che infestano la città.