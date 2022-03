Ghostwire Tokyo su PC e PS5: orario di sblocco, preload e requisiti hardware aggiornati

I giocatori ansiosi di avventurarsi per le strade della Tokyo fantasma dipinta da Shinji Mikami possono già dare uno sguardo ai primi 17 minuti di Ghostwire Tokyo.

In arrivo su PC e PlayStation 5 il prossimo venerdì 25 marzo, l'Action Adventure a tinte sovrannaturali distribuito da Bethesda si prepara al Day One. In vista del giorno di debutto, il team di sviluppo ha reso disponibili tutte le informazioni più utili per poter testare quanto prima la creatura di Tango Gameworks.



Ghostwire Tokyo su PS5

Per quanto riguarda la versione console di Ghostwire Tokyo, ricordiamo che il preload del gioco è già disponibile su PlayStation 5. Attivato alla mezzanotte di domenica 20 marzo, il download anticipato consentirà di avviare il gioco sin da subito al momento dello sblocco. Quest'ultimo, nello specifico, è fissato per la mezzanotte di martedì 22 marzo, per l'accesso in Early Access, e per la mezzanotte di venerdì 25 marzo, in tutti gli altri casi.



Ghostwire Tokyo su PC



Per quanto riguarda invece la versione PC, segnaliamo che il preload potrà essere attivato solamente su Steam, con quest'ultimo che sarà disponibile a partire dalle ore 18:00 di martedì 22 marzo. Il lancio di Ghostwire Tokyo è previsto sullo store di casa Valve per l'1:00 di notte di venerdì 25 marzo, esattamente come per Epic Games Store. Per ogni dettaglio relativo ai requisiti hardware richiesti su PC dall'Action Adventure a tinte horror, segnaliamo che Tango Gameworks ha da poco pubblicato una ricca tabella aggiornata, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Per ognuno dei setting proposti, il frame rate predefinito sarà pari a 30 fps, ma il valore potrà essere portato a 60 fps. Su PC, inoltre, il frame rate potrà essere liberamente sbloccato.



Per ogni informazioni sul titolo, ricordiamo che la recensione di Ghostwire Tokyo, firmata da Giuseppe Arace, è già disponibile sulle nostre pagine.