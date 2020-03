Deathloop procede, Ghostwire Tokyo paragonato a DOOM Eternal: nuovi cenni da Bethesda

In occasione dell'E3 2019, i team creativi di casa Bethesda avevano presentato due intriganti nuove IP: nel corso dei mesi successivi, tuttavia, sono mancate nuove informazioni sui progetti.

Stiamo parlando di Deathloop, nuova produzione firmata dagli autori di Prey e della saga di Dishonored, e di Ghostwire Tokyo, nuovo titolo diretto da Shinji Mikami, padre della serie di The Evil Within. Fortunatamente, sembra che nonostante il silenzio comunicativo, lo sviluppo dei due titoli stia procedendo presso gli studi della software house. Ad offrire una breve dichiarazione in merito è stato Pete Hines, di Bethesda.

Intervenuto come ospite nel corso dell'ultimo appuntamento con il format di Kinda Funny Games, ha condiviso le seguenti parole: "Per quanto riguarda sia Deathloop sia Ghostwire, sono estremamente entusiasta al pensiero di potervi mostrare i giochi. Non dirò nulla per ora, ma abbiamo un interessante parallelo con DOOM Eternal di cui vi parlerò una volta che avremo mostrato Ghostwire e che sono curioso di sapere se avete colto o notato...dopo che lo avrete visto, ne parlerò un po' di più".

In attesa di poter scoprire nuovi e più approfonditi dettagli sui due progetti, potete dedicarvi alla lettura dell'anteprima di Deathloop e dell'anteprima di Ghostwire Tokyo, entrambe disponibili sulle pagine di Everyeye ed entrambe redatte dal nostro Alessandro Bruni.