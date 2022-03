Ghostwire Tokyo disponibile, Mikami pensa già al prossimo gioco: svolta in arrivo

Con la pubblicazione di Ghostwire Tokyo su PC e PlayStation 5, la nuova creazione di Tango Gameworks è finalmente disponibile per l'intera community videoludica.

Definito dalla software house come un Action Adventure, il titolo Bethesda ha comunque conservato i toni inquietanti e misteriosi che da tradizione si associano alla figura di Shinji Mikami. Il creatore della serie The Evil Within, tuttavia, sembra essere ormai determinato a lasciarsi alle spalle il mondo dei videogiochi horror, per dedicarsi invece alla creazione di esperienze radicalmente differenti.

In una recente intervista, in particolare, l'autore nipponico ha anticipato la volontà di sperimentare in Tango Gameworks, con la software house di casa Xbox che ha già in cantiere un nuovo titolo. "John Johanas - ha rivelato Mikami -, Director dei DLC di The Evil Within e The Evil Within 2, sta lavorando ad un gioco completamente nuovo, che rappresenta l'esatto opposto di un titolo horror. Si tratta davvero di un bel progetto, quindi tenete gli occhi aperti!". Nella visione di Mikami, il futuro di Tango Gameworks non includerà solamente AAA, e offrirà sempre più opportunità ai giovani autori. Nonostante ciò, resta chiaro un obiettivo: "Dovremmo produrre un capolavoro ogni dieci anni circa".



Qualunque titolo attenda nel futuro di Tango Gameworks, quest'ultimo sarà con tutta probabilità destinato in esclusiva a PC, Xbox One e Xbox Series X|S.