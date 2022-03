Ghostwire Tokyo quanto dura? Gli autori parlano di longevità ed esplorazione

La nuova opera di Tango Gameworks promette di rivelarsi uno dei titoli più particolari della primavera 2022. Come descritto nella nostra Anteprima di Ghostwire Tokyo, siamo davanti ad un Action/Adventure coinvolgente, che mescola cultura e stravaganza nipponica per dare vita a un'esperienza unica.

Ma quanto dovrebbe durare in tutto Ghostwire Tokyo? Alla domanda hanno risposto il director Kenji Kimura e il producer Masato Kimura durante una lunga intervista con WCCF Tech: "Crediamo servano circa 15 ore solo per completare le missioni principali, ma se volete giocare e godervi tutte le attività secondarie, a seconda delle vostre abilità, potreste impiegarci anche il doppio o più per finirlo. Diciamo quindi tra le 30 e le 40 ore di gameplay se volete fare tutti i contenuti collaterali".

Una longevità dunque corposa ma non eccessiva per Ghostwire Tokyo, descritto tra l'altro non come un titolo dalle meccaniche open world, ma un'avventura sandbox. "A seconda di qual è la vostra visione di open world il concetto potrebbe cambiare, ma per noi si tratta di un Action/Adventure con una mappa in stile sandbox, con un mistero da risolvere esplorando la città. In tal senso, dunque, potrebbe non rientrare nel genere degli open world, ma questo è il nostro parere", specificano gli autori.

Director e producer forniscono inoltre ulteriori dettagli sulla componente esplorativa del gioco: "Non volevamo limitare l'esplorazione, ma incoraggiarla, e non volevamo renderlo troppo stressante da esplorare per i giocatori. Volevamo che gli utenti avessero l'opportunità di andare in qualunque luogo trovassero interessante".

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 25 marzo 2022. Per ingannare l'attesa è disponibile su PC Ghostwire Tokyo Preludio, avventura narrativa della durata di circa un'ora volta ad introdurre i giocatori alle vicende dell'opera principale.