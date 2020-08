Ghostwire Tokyo: i giocatori potranno accarezzare i cani, parola di Shinji Mikami

L'apertura del QuakeCon 2020 ha visto la partecipazione di Shinji Mikami e del sua nuova intrigante produzione riservata a PlayStation 5, Ghostwire Tokyo. L'autore ha ringraziato i fan e ha annunciato una nuova caratteristica legata agli animali presenti nel mondo di gioco.

Il papà di Resident Evil Shinji Mikami ha approfittato della vetrina offerta dal QuakeCon 2020 per ringraziare i fan. La reazione e l'interesse dei giocatori nei confronti di Ghostwire Tokyo dopo il trailer presentato in occasione dell'evento dedicato a PlayStation 5 ha infatti scosso le emozioni dei ragazzi di Tango Gameworks. L'autore ha inoltre confermato che i lavori per il perfezionamento del gioco stanno proseguendo incessantemente nonostante i problemi provocati dall'epidemia di Coronavirus.

Mikami ha poi mostrato una breve sequenza di gioco per annunciare una nuova caratteristica. In Ghostwire Tokyo (trovate la nostra anteprima a questo link) infatti i giocatori potranno accarezzare i cani. Al momento non è tuttavia chiaro quali saranno le interazioni possibili e soprattutto il ruolo degli animali all'interno del gioco.

Le "coccole" agli animali, ormai fonte inesauribile di meme per il mondo dei videogiochi, saranno protagoniste anche in Assassin's Creed Valhalla, come confermato da Ubisoft solo qualche giorno fa.