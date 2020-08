Ghostwire Tokyo è un gioco horror o action? Ne parla Kenji Kimura

In coincidenza dell'apertura del QuakeCon 2020 at Home, Kenji Kimura di Tango Gameworks ha discusso della natura di Ghostwire Tokyo con i giornalisti di Game Informer, specificando se il nuovo progetto a tinte paranormali diretto dal papà di Resident Evil Shinji Mikami sarà un horror è un "semplice" action.

Dalle colonne di GI, il produttore esecutivo di Tango Gameworks evita giri di parole e specifica che "Ghostwire Tokyo è un gioco d'azione e di avventura, non si tratta di un gioco horror. Detto questo, ci saranno ovviamente dei momenti di inquietudine e di mistero. Poiché abbiamo deciso di ambientare il titolo in una rappresentazione paranormale del Giappone moderno, speriamo di offrire un'esperienza ricca di elementi misteriosi e spettrali basati sul folklore nipponico tra favole, demoni Yokai e leggende metropolitane".

Chiarito questo importante punto della prossima proprietà intellettuale della software house che ha dato forma alla serie di The Evil Within, Kimura aggiunge inoltre che "Ghostwire Tokyo attinge a tutti i punti di forza del lavoro svolto da Tango Gameworks, come la grafica realistica e la creazione di atmosfere inquietanti, per evolvere il tutto in una direzione leggermente diversa. Questo approccio ci ha permesso di dare vita a una Tokyo minacciosa, misteriosa e, per questo, stranamente bella. La sfida di creare un'avventura action ci ha dato l'opportunità di fornire un'esperienza diversa rispetto a quella che abbiamo offerto in passato ai nostri fan. Speriamo che questa scelta faccia piacere ai giocatori perchè consentirà un gameplay incentrato sull'esplorazione della città di Tokyo, sulla risoluzione di un mistero ancestrale e sul superamento di varie sfide e minacce attraverso l'impiego di abilità speciali basate su Kuji-Kiri".

A proposito di Kuji-kiri, sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento sul sistema di combattimento di Ghostwire Tokyo, e sui motivi dell'esclusiva temporale PS5, con le parole pronunciate dallo sviluppatore Shinichiro Hara.