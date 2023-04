Ghostwire Tokyo gira peggio su Xbox Series X che PS5, su Series S 'mezzo disastro' per DF

Un primo video confronto dedicato a Ghostwire Tokyo ha messo in mostra i limiti tecnici che persistono nella versione Xbox Series X|S dell'action game in prima persona di Tango Gameworks, studio di sviluppo che confluisce all'interno di Bethesda e che recentemente ha ricevuto scroscianti applausi per Hi-Fi Rush.

Nella sua personale analisi, Digital Foundry ha confermato che Ghostwire Tokyo è un titolo tutt'altro che soddisfacente sul profilo tecnico su console, ed anzi sembra che la situazione sia peggiorata sulle console Microsoft.

Stando a quanto riportato dagli esperti tech, i riflessi in Ray Tracing su Xbox Series X sono di qualità inferiore rispetto a PS5 (come già era emerso in precedenza), e lo stesso discorso vale per le ombre, che sembrano addirittura "buggate". Per quanto riguarda la risoluzione abbiamo gli stessi standard su console Microsofe e Sony, tuttavia su PS5 la risoluzione è leggermente più alta in media.

Le prestazioni di Ghostwire Tokyo, inoltre, su Xbox Series X sono inferiori del 5-10% rispetto a PS5. Xbox Series S presenta solo 2 modalità, Quality e Performance, ma nessuna delle due offre il Ray Tracing, con la modalità prestazioni che non riesce a raggiungere il framerate target di 60fps. Complessivamente Xbox Series X offre quindi un'esperienza più carente rispetto a PS5, mentre la situazione su Xbox Series S viene descritta come "un mezzo disastro, davvero strano".

Dopo il caso Redfall a 30fps su Xbox Series X, un altro titolo di Bethesda non offre quindi il massimo ai possessori della console premium di Microsoft sotto il punto di vista tecnico.