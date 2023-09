Ghostwire Tokyo gratis con Amazon Prime Gaming! Ecco l'elenco dei giochi di ottobre

In attesa delle ultime novità legate alla causa intentata dall'FTC contro Amazon, il colosso dell'ecommerce stila l'elenco completo dei videogiochi riscattabili 'gratuitamente' a ottobre dagli iscritti a Prime Gaming.

Il valzer dei nuovi videogiochi riscattabili a zero euro dagli abbonati ad Amazon Prime, e di conseguenza, da tutti coloro che possono accedere alle offerte legate al servizio Prime Gaming conosciuto in orgine come Twitch Prime, si aprirà nella giornata di giovedì 5 ottobre con il download gratuito di Grunnd e, soprattutto, di Ghostwire Tokyo.

L'avventura paranormale di Bethesda e Tango Gameworks (qui trovate la nostra recensione di Ghostwire Tokyo) farà da apripista a tante altre offerte, come quella che, dal 19 ottobre, consentirà agli iscritti ad Amazon Prime Gaming di scaricare gratis su GOG.com una copia di The Textorcist.

5 ottobre

Grunnd (Amazon Games)

Ghostwire Tokyo (Epic Store)

12 ottobre

The Coma 2 Vicious Sisters Deluxe Edition (GOG)

Monster Prom 2 Monster Camp (GOG)

19 ottobre

The Textorcist (GOG)

Golden Light (Epic Store)

26 ottobre

Super Adventure Hand (Amazon Games)

Nel corso del mese di ottobre, per gli utenti Amazon Prime sono inoltre previsti diversi bonus ingame da riscattare in giochi come Fall Guys, Diablo 4, Pokemon GO, Hearthstone, Call of Duty Warzone 2.0 e COD Modern Warfare 2.