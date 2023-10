Ghostwire Tokyo, Halloween fa rima con sorprese: nuovi contenuti gratis da Tango Gameworks

Reduci dai festeggiamenti per Tango Gameworks con il raggiungimento dei 6 milioni di utenti su Ghostwire Tokyo, i ragazzi che compongono il team di sviluppo hanno ufficializzato l'arrivo di alcune novità per i fan: in occasione del sempre più vicino giorno di Halloween, sono arrivati dei contenuti in-game gratis per Ghostwire Tokyo.

Ad ufficializzarlo, come detto poco sopra, sono stati i membri della software house che si è occupata della realizzazione del titolo. Con un post via Twitter/X, veniamo a sapere che è l'ora del "partner obiettivi del costume di Halloween". Avete capito bene: gli utenti potranno riscattare nuovi costumi gratuiti su Ghostwire Tokyo, in occasione della festa tanto amata in gran parte del mondo.

Ma di cosa si tratta? Più nel dettaglio, dal suddetto post sappiamo che è possibile "accedere a Ghostwire: Tokyo e ricevi gratuitamente un outfit e un'emote ispirati a The Evil Within". Come celebrare al meglio un'altra grande produzione targata Tango Gameworks e Bethesda Softworks, se non con dei contenuti accessibili per chiunque che rendono omaggio ad una storica IP del panorama videoludico orrorifico? Halloween si avvicina ed è tempo di festeggiare con largo anticipo per i fan di Ghostwire Tokyo. Siete tra i giocatori che ancora non hanno iniziato quest'ultima avventura? Allora vi suggeriamo di recuperare la nostra guida dedicata al gioco horror di Bethesda, Ghostwire Tokyo.