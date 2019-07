Ghostwire Tokyo:il gioco di Mikami ambientato in un futuro prossimo; nuova immagine teaser

Annunciato ufficialmente durante la conferenza di Bethesda all'E3 2019, Ghostwire Tokyo è il nuovo misterioso titolo diretto da Shinji Mikami, lo storico ideatore delle serie survival horror Resident Evil e The Evil Within.

Sfortunatamente, si sa davvero poco sulla nuova opera dell'autore giapponese, e tutto ciò che abbiamo tra le mani è il breve trailer cinematico mostrato proprio in occasione della fiera losangelina. Recentemente, tuttavia, Ikumi Nakamura, creative director di Tango Gameworks che ha conquistato gli spettatori dell'E3 grazie alla sua posa plastica esibita sul palco, ha mostrato su Twitter una nuova intrigante immagine teaser, che vi abbiamo riportato in calce.

Si tratta di un'immagine dinamica mandata in loop per circa un minuto, che mostra un personaggio femminile ripreso di spalle mentra contempla con lo sguardo la Tokyo illuminata dalle luci al neon dei suoi imponenti edifici. Interessante notare come nella didascalia Nakamura abbia specificato che il titolo sarà ambienato in un futuro prossimo, e che il concept generale giocherà molto sulla dualità normale/paranormale (aspetto che si poteva intuire già all'annuncio del gioco).

Ghostwire Tokyo non ha ancora una data di lancio ufficiale, né sappiamo su quali piattaforme il nuovo progetto di Shinji Mikami sbarcherà. Dai pochi dettagli condivisi dagli sviluppatori, sappiamo che il titolo si presenterà come un "nuovo gioco d’azione e avventura" ambientato in una dimensione post-apocalittica dominata da una qualche misteriosa forza occulta artefice della scomparsa di buona parte della popolazione di Tokyo. Per un approfondimento ulteriore, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Ghostwire Tokyo.