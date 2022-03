Ghostwire Tokyo inquieta allo State of Play: il nuovo trailer celebra il lancio

Nel giorno che accoglie la pubblicazione di Ghostwire Tokyo: Preludio gratis su PC, il nuovo PlayStation State of Play organizzato da Sony consente di dare un nuovo sguardo al prossimo titolo di casa Tango Gameworks.

Ormai in dirittura di arrivo, l'intrigante Action Adventure firmato da Shiinji Mikami e dal suo team torna a mostrarsi in azione nel ricco trailer di lancio dedicato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato inedito tona a mostrare al pubblico l'inquietante Tokyo infestata che farà da sfondo alle vicende narrate in Ghostwire Tokyo. Con il risveglio di minacciose entità ultraterrene, la capitale del Sol Levante è ormai prossima al collasso, ma un giovane si riscopre in grado di piegare al suo volere misteriosi poteri telecinetici: la sua azione sarà sufficiente a salvare il Giappone dalla rovina?



Per scoprirlo, i giocatori non dovranno attendere troppo a lungo, con Ghostwire Tokyo pronto a guidare la line up di nuovi titoli in arrivo su PS4 e PS5 a marzo 2022. Il titolo di casa Bethesda plasmato dall'autore della serie The Evil Within, lo ricordiamo, sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 25 marzo 2022. L'avventura farà il suo debutto su PC (via Epic Games Store) e, in esclusiva temporale console, su PlayStation 5.