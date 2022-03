Ghostwire Tokyo, l'avventura analizzata da DF: tutti i segreti della grafica su PS5

La Tokyo infestata di Ghostwire Tokyo ha ormai aperto le porte ai videogiocatori su PC e PlayStation 5, che possono scoprire tutti i segreti dell'ultima creazione di Shinji Mikami.

Forte di numerose impostazioni grafiche per Ghostwire Tokyo, il team di Tango Gameworks ha cercato di ottimizzare l'esperienza sulle due piattaforme di pubblicazione. Il lavoro svolto dal team Bethesda è ora oggetto di analisi da parte della redazione di Digital Foundry, pronta ad esprimere il proprio verdetto sul comparto tecnico della produzione nella sua versione PlayStation 5.

Con Ghostwire Tokyo, il team guidato da Shinji Mikami ha abbandonato per la prima volta lo STEM engine, evoluzione dell'idTech engine, per passare al più malleabile Unreal Engine 4. Il motore grafico di Epic Games è stato dunque sfruttato per dare vita alla piovosa cornice offerta dalla metropoli giapponese, con gli effetti estetici della pioggia che danno il meglio di sé in Quality Mode, grazie all'implementazione del Ray Tracing. Quest'ultimo risulta tuttavia solo parzialmente sfruttato per migliorare le ombre, con una sua applicazione selettiva sugli oggetti in-game. Complessivamente, l'impatto estetico di Ghostwire Tokyo su PS5 è definito da Digital Foundry come "eccellente", nonostante una precisione lievemente minore rispetto a quanto proposto su PC.



Nel discutere dei preset disponibili su PS5, il team di analisti ha evidenziato come le sei modalità ufficialmente proposte da Tango Gameworks siano in verità dieci. Questo dipende dalla possibilità di disabilitare i 120 Hz, per forzare poi la console a proporre HFR con vincolo a 60 fps. Tra Modalità Qualità e Modalità Performance, prosegue Digital Foundry, la differenza radicale è rappresentata dall'implementazione dell'hardware-accelerated ray tracing. Con la modalità che unisce 60Hz e 30fps, i giocatori possono contare su Ray Tracing e massima risoluzione, con circa 1.800p. Purtroppo, in questo caso il frame rate proposto da Ghostwire Tokyo non resta stabile, oscillando ampiamente al di sotto e al di sopra dei 30 fps.



Con la Modalità Performance a 60Hz, invece, la risoluzione passa a 1440p (con upscale sino a 2.1260p) AMD FSR to upscale back to 2160p) e il Ray Tracing viene disattivato. Tuttavia, anche in questo caso, prosegue Digital Foundry, il frame rate non resta stabile, con cali rispetto all'obiettivo dei 60 fps. In quest'ottica, l'imminente arrivo del supporto al VRR su Playstation 5 potrebbe risultare utile.



Nel procedere con l'analisi delle altre modalità disponibili, Digital Foundry non apprezza particolarmente la possibilità di abilitare il V-Sync, definita come "non particolarmente attraente". Complessivamente, gli analisti identificano la Modalità Performance HFR come la soluzione ideale per vivere Ghostwire Tokyo nella maniera più fluida possibile. La Modalità Qualità HFR viene invece indicata come preferibile nei casi in cui la propria PS5 non generi un flusso di output a 120 Hz.