Ghostwire Tokyo, Kirby, Tiny Tina's Wonderlands e oltre: i nuovi giochi della settimana

Nuova settimana significa nuovi videogiochi in arrivo: quali sono le produzioni videoludiche che inaugureranno l'inizio ufficiale della stagione primaverile?

A catalizzare l'attenzione è in particolare la giornata di venerdì 25 marzo, che accoglierà in una volta sola il promettente ritorno della pallina rosa Nintendo, con il viaggio tra passato e futuro di Kirby e la Terra Perduta, le inquietanti atmosfere di Ghostwire Tokyo plasmate da Shinji Mikami e la chiassosa follia di Tiny Tina's Wonderlands.



Accanto a questo ricco trittico, troviamo Rune Factory 5, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch, e l'interessante A Memoir Blue, Indie edito da Annapurna Interactive e tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di marzo 2022. L'apprezzato The Ascent, inoltre, arriva ora anche su console Sony, dopo un debutto esclusivo su ecosistema Microsoft. Di seguito, trovate la lista completa dei nuovi giochi in arrivo nei prossimi sette giorni:

Lunedì 21 marzo

Itorah | PC

Martedì 22 marzo

Zero Escape: The Nonary Games | Xbox Series X|S, Xbox One

Rune Factory 5 | Nintendo Switch

A Place for the Unwilling | Nintendo Switch

Kraken Academy!! | Xbox, Nintendo Switch

Tempest 4000 | Nintendo Switch

Mercoledì 23 marzo

APFTU | Xbox One, PC

Richy’s Nightmares | Xbox One, PS4

Bunny Memory | Nintendo Switch

Chippy | Nintendo Switch

A Place for the Unwilling | Xbox Series X|S, Xbox One

Animal Shelter | PC

The Pizza Delivery Boy Who Saved The World | Xbox Series X|S, Xbox One

Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor | Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Shattered Pixel Dungeon | PC, Mac

Giovedì 24 marzo

A Memoir Blue | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Xbox Game Pass

Relayer | PS5, PS4

The Ascent | PS5, PS4

Expedition Zero | PC

Lumote: The Mastermote Chronicles | PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia

Norco | PC

Pusheep | PC

Super Nanaru | Nintendo Switch, PC

The Lost and the Wicked | PC

Smart Factory Tycoon | PC

The Planet Crafter | PC

Venerdì 25 marzo

Kirby e la Terra Perduta | Nintendo Switch

Andro Dunos 2 | PS4, Nintendo Switch, PC

Tiny Tina’s Wonderlands | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Ghostwire Tokyo | PS5, PC

Aery - Calm Mind 2 | Xbox One, Nintendo Switch, PC

BouncyBoi in Puzzle Land | Xbox One, Nintendo Switch, PC

Tunche | PS4

Devastator | PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Mr.Prepper | PS5, PS4

Taqoban | Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch

Quali nuovi giochi proverete questa settimana?