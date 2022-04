Ghostwire Tokyo e LEGO Star Wars promossi da Edge: bocciato Tiny Tina's Wonderlands

Il prossimo numero di EDGE, in uscita a giugno 2022, propone un ampio numero di recensioni dedicate ai titoli AAA e indipendenti esorditi negli ultimi mesi.

Tra i più apprezzati dalla redazione della testata, trovano spazio Ghostwire: Tokyo, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e Weird West, la nuova IP firmata da Raphael Colantonio. Tutti e tre i titoli si aggiudicano infatti una votazione pari a 7/10, piuttosto generosa per gli standard di EDGE. Bocciato invece Tiny Tina's Wonderlands, spin-off della serie Borderlands, giudicato troppo legato a dinamiche old-style e valutato con un 5/10. Stessa votazione anche per Rune Factory 5, che non raggiunge dunque la sufficienza. Conquistano invece il 6/10 due interessanti produzioni Indie: A Memoir Blue e Chinatown Detective Agency.



Di seguito, vi riportiamo la rassegna completa delle votazioni assegnate all'interno del nuovo numero del magazine videoludico, decisamente molto differenti dagli ultimi giudizi di Famitsu:

Weird West : voto 7;

: voto 7; Ghostwire: Tokyo : voto 7;

: voto 7; Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins : voto 6;

: voto 6; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker : voto 7;

: voto 7; Tiny Tina's Wonderlands : voto 5;

: voto 5; Abermore : voto 3;

: voto 3; Rune Factory 5 : voto 5;

: voto 5; Chinatown Detective Agency : voto 6;

: voto 6; Devastator : voto 7;

: voto 7; Patrick's Parabox : voto 8;

: voto 8; A Memoir Blue: voto 6;

Le anticipazioni legate al nuovo numero di Edge confermano inoltre l'identità del protagonista della copertina. A distanza di alcuni mesi dal reveal del primo trailer di The Invincible, l'opera sci-fi tratta dal romanzo di Stanislaw Lem, già autore di Solaris, sarà infatti al centro di un ricco approfondimento in Edge #371.