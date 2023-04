Ghostwire Tokyo, Il Filo del Ragno in video: magia, mistero e fantasmi da legare

L'espansione gratis Spider's Thread di Ghostwire Tokyo è finalmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: Tango Gameworks confeziona l'immancabile trailer di lancio e un video Deep Dive che illustra nel dettaglio tutti i contenuti di questo ricco update.

Il Filo del Ragno promette di ampliare in maniera sensibile l'esperienza di gioco da vivere combattendo le minacce ultraterrene per le strade di Shibuya. Il nostro alter-ego deve infatti fronteggiare dei fantasmi inediti e in una modalità in stile roguelite che sprona i giocatori a scoprire i segreti di una storia misteriosa esplorando degli scenari pieni di creature paranormali provenienti dal folklore nipponico.

L'aggiornamento gratuito disponibile da oggi, mercoledì 12 aprile, porta in dote anche delle nuove aree infestate da visitare nell'avventura principale, compreso il distretto della scuola media di Shibuya. Spazio anche a tantissime aggiunte al sistema di combattimento, con l'introduzione di mosse per il blocco perfetto, la schivata rapida, le abilità aeree, la Carica Elementale, la Tessitura Eterea e i talismani speciali.

Se volete saperne di più su questo corposo contenuto aggiuntivo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Ghostwire Tokyo e le novità de Il Filo del Ragno.