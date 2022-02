Ghostwire Tokyo si mostra in azione su PS5: gameplay e novità dallo Showcase

Come promesso, Tango Gameworks è tornata a mostrarci in azione Ghostwire Tokyo con un lungo video gameplay del nuovo action game in prima persona a tinte horror. Lo showcase dedicato al titolo dello studio nipponico ha messo in mostra un titolo dall'intrigante potenziale e dalla forte caratterizzazione stilistica.

Grazie al filmato di gameplay che potete gustarvi in apertura, possiamo addentrarci tra i vicoli di una Tokyo infestata dai demoni, ingaggiando scontri sia a distanza che ravvicinati, e talvolta approcciando i nemici in modalità stealth. Abbiamo inoltre l'occasione per osservare il layout dell'interfaccia e dare un primo sguardo ai menù di gioco, in cui sarà compreso uno skill tree che andremo a scoprire progressivamente nel corso dell'avventura.

Nella seconda metà del filmato, inoltre, gli sviluppatori di Tango Gameworks ci parlano più approfonditamente del processo di sviluppo di Ghostwire Tokyo.

"In un istante, quasi tutta la popolazione di Tokyo scompare e i visitatori paranormali provenienti da un altro mondo prendono posto nelle strade. Nei panni di Akito, uno degli ultimi umani viventi della città, devi unire le forze con uno spirito chiamato KK per porre fine alla minaccia soprannaturale che invade Tokyo".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà disponibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 25 marzo. I pre-order del gioco sono aperti, ed è stato confermato che la Deluxe Edition include l'Early Access.