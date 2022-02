Ghostwire Tokyo è nato in origine come The Evil Within 3

GameSpot ha avuto modo di parlare con Ikumi Nakamura, direttore creativo di Ghostwire Tokyo, scoprendo che in origine il gioco era nato come The Evil Within 3, prima di prendere una piega diversa e diventare un gioco nuovo.

Con The Evil Within 3 in mente, Tango Gameworks ha iniziato a sperimentare nuove meccaniche e se The Evil Within era un tributo a Resident Evil 4, The Evil Within 2 provava ad evolvere la formula dell'originale, per il terzo episodio invece lo studio aveva in mente una virata completamente diversa, tuttavia nel corso dello sviluppo si è preferito dare vita ad una nuova IP per non snaturare troppo il concept alla base della serie.

Ghostwire Tokyo è un gioco in prima persona a tema sovrannaturale, dunque molto diverso rispetto ad un tradizionale survival horror, da qui la necessità di dare vita ad un progetto completamente nuovo, per esplorare ulteriori direzioni creative in totale libertà.

Nakamura non ha però confermato se The Evil Within 3 esista oppure no, vedremo mai un terzo episodio della serie di Shinji Mikami? Per il momento tutto tace ma chissà che in futuro il detective Sebastian Castellanos non possa fare il suo ritorno con un gioco horror di grande impatto. Tango Gameworks ha mostrato nelle scorse ore il gameplay di Ghostwire Tokyo su PS5, il gioco è atteso su PlayStation 4 e PC il 25 marzo 2022.