Ghostwire Tokyo: non è ancora finita, il direttore pensa a un sequel o DLC

IGN Japan ha intervistato Kenji Kimura, direttore di Ghostwire Tokyo, il quale ha dichiarato di essere sicuramente interessato a realizzare un sequel del gioco o espandere la storia con un DLC.

"Ho sicuramente delle idee per un sequel o dei DLC che vorrei sviluppare, ma al momento non c'è nulla di concreto" queste le parole di Kimura, dichiarazioni interessanti ma dalle quali purtroppo possiamo estrapolare molto poco, il direttore è certamente interessato a lavorare su Ghostwire Tokyo 2 o espandere il primo gioco con nuovi DLC ma allo stato attuale non sembra esserci nulla di concreto già deciso con il publisher e quindi possiamo solamente aspettare eventuali sviluppi.

Nato come The Evil Within 3 e poi evoluto in un progetto originale, Ghostwire Tokyo è stato pubblicato lo scorso mese di marzo su PC e PS5 in esclusiva console, a seguito di accordi contrattuali già siglati tra PlayStation e Bethesda prima dell'acquisizione da parte di Microsoft. Pur essendo stato accolto positivamente, il gioco non sembra aver spiccato il volo a livello commerciale, faticando a rimanere nelle classifiche di vendita in tutto il mondo.

Il tiepido successo di vendite potrebbe spingere Bethesda a bloccare i piani per un sequel ma è davvero troppo presto per sbilanciarsi in proposito.