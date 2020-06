Ghostwire Tokyo: nuovi chiarimenti su sistema di combattimento ed esclusiva temporale PS5

I rappresentanti di Tango Gameworks e Bethesda descrivono il sistema di combattimento di Ghostwire Tokyo e illustrano i termini dell'esclusiva console per PlayStation 5.

Riallacciandosi alle scene di gameplay di Ghostwire Tokyo su PS5 ammirate durante l'ultimo evento di Sony, Shinichiro Hara ha spiegato, in qualità di responsabile dello sviluppo del sistema di combattimento del titolo, che "ci siamo ispirati ai gesti tradizionali del Kuji-kiri perchè vogliamo che il giocatore si senta un ipertecnologico esorcista ninja che lancia incantesimi e sconfigge gli spiriti maligni con la sua arte. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo scelto di integrare questo sistema che prevede delle particolari posture delle mani al posto delle semplici pistole. A differenza delle armi, tali gesti ci consentono di restituire a schermo un movimento e una personalità più profonda all'azione del giocatore, e questo perchè le mani sono delle estensioni organiche del personaggio. Vedete, di solito gli stregoni o i maghi vengono rappresentati come persone fisicamente deboli. Ma non è il caso di Ghostwire, con noi il karate incontra la magia".

Dalle colonne del PlayStation Blog US, Anne Lewis di Bethesda Softworks conferma poi la natura esclusiva di Ghostwire Tokyo e specifica che il titolo arriverà solo su PlayStation 5 nel 2021. Sempre sulle pagine del PS Blog, però, i curatori del portale Sony hanno ricordato che sia Ghostwire Tokyo che Deathloop faranno "il loro debutto solo su PS5". Con questo appunto, viene perciò rafforzata l'ipotesi dell'esclusiva temporale su console e, quindi, del futuro arrivo di entrambi i titoli anche su Xbox Series X e su altre piattaforme.