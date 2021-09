Tango Gameworks dopo Ghostwire Tokyo: un nuovo gioco del director di The Evil Within 2

Mentre continuiamo ad attendere il lancio di Ghostwire Tokyo, intrigante produzione di Bethesda destinata ad arrivare a inizio 2021 su PC e in esclusiva temporale console PS5, dal Tokyo Game Show 2021 giungono dettagli sul futuro di Tango Gameworks.

Il fondatore dello studio di sviluppo giapponese, Shinji Mikami, ha avuto modo di chiacchierare con Phil Spencer, boss di Xbox, nell'ambito di un livestream organizzato da Microsoft per il Tokyo Game Show 2021. Mikami ha approfittato della vetrina mediatica per confermare che, nonostante Ghostwire Tokyo non sia ancora arrivato sul mercato, Tango Gameworks si è già messa al lavoro su un nuovo gioco. A condurre il progetto c'è John Johanas, già Game Director di The Evil Within 2.

Il leggendario Mikami ha menzionato Johanas mentre parlava dell'importanza di coltivare nuovi talenti per Tango Gameworks. Al momento, l'autore di The Evil Within 2 "sta lavorando in maniera energica sul nuovo gioco". Purtroppo, Mikami non ha svelato ulteriori informazioni sul progetto in via di sviluppo, il quale è probabilmente indirizzato alle piattaforme di casa Xbox.

Facendo parte di Bethesda e ZeniMax, Tango Gameworks è a tutti gli effetti un Microsoft Studios ora: Ghostwire Tokyo arriverà prima su PS5 per rispettare gli accordi presi prima dell'acquisizione, esattamente come avvenuto per Deathloop. Il futuro, tuttavia, potrebbe essere completamente tinto di verde.

Avete visto il recente trailer di Ghostwire Tokyo mostrato al PlayStation Showcase?