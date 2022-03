Ghostwire Tokyo Preludio arriva su PC, link per il download gratis

La scorsa settimana Tango Gameworks ha pubblicato su PlayStation 4 e PlayStation 5 Ghostwire Tokyo Preludio, una visual novel gratis che introduce i giocatori agli eventi narrati nel nuovo gioco degli autori di The Evil Within. Il Preludio è disponibile ora anche su PC via Steam ed Epic Games Store.

Ghostwire Tokyo Preludio è un'avventura interattiva della durata di circa un'ora, la sinossi ufficiale introduce la trama: "Scopri i misteriosi eventi dai quali si sviluppa Ghostwire Tokyo! In Preludio ti unirai all'imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con una strana sparizione che assume tinte sempre più sinistre. Consolida i rapporti con i membri della squadra e ricostruisci le loro storie in questa visual novel."

Potete scaricare gratis Ghostwire Tokyo Preludio da Epic Games Store o da Steam, non si tratta di una demo o di una versione di prova bensì di un gioco completo (per quanto molto breve e con finalità promozionali) dunque una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete gestirlo a piacimento come qualsiasi altro gioco acquistato, senza vincoli di tempo o contenutistici.

Ghostwire Tokyo è in arrivo il 25 marzo su PC e in esclusiva console su PlayStation 5, al momento non sono state annunciate versioni per altre piattaforme.