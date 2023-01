Ghostwire Tokyo presto su Xbox Game Pass e HiFi Rush nel 2023: spunta il rumor!

Dopo i primi avvistamenti della versione Xbox Series X di Ghostwire: Tokyo nella sede londinese di Bethesda, è tempo di nuove indiscrezioni sul debutto del titolo su ecosistema Xbox.

Dalle pagine di Reddit, fa infatti la sua comparsa un insider apparentemente ben informato sui prossimi piani del colosso verdecrociato. Stando a quest'ultimo - che già in passato aveva condiviso informazioni in merito ai progetti di Zenimax Media -, Microsoft si starebbe preparando a portare Ghostwire: Tokyo su Xbox Series X in concomitanza con lo scadere del periodo di esclusività temporale concordato da Bethesda con Sony.



La finestra di lancio scelta per l'opera di Tango Gameworks sarebbe dunque fissata al marzo 2023, con il titolo atteso in contemporanea su Xbox Series X e nel catalogo di Xbox Game Pass. A rendere questo secondo debutto ancora più interessante, dovrebbe apparentemente contribuire la distribuzione di nuovi contenuti post-lancio pensati per Ghostwire: Tokyo, in maniera simile a quanto già accaduto in occasione dell'arrivo di Deathloop su Xbox Series X.



Ma questa non sembra essere l'unica novità attesa per la software house Bethesda. Sempre stando all'insider, Tango Gameworks sarebbe infatti da tempo impegnata nello sviluppo di una nuova esclusiva Microsoft. Quest'ultima - apparentemente HiFi Rush - dovrebbe vedere la luce su Xbox Series X nel corso degli ultimi mesi del 2023.