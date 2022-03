Ghostwire Tokyo: prime recensioni positive ma non manca qualche critica

Come è stato accolto Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks dalla stampa internazionale? Il gioco degli autori di The Evil Within uscirà il 25 marzo su PlayStation 5 e PC, l'embargo per la pubblicazione delle recensioni è però scaduto nella giornata di oggi, ecco cosa ne pensano le principali testate.

Nel momento in cui scriviamo, Ghostwire Tokyo ha un Metascore di 75 su PS5 e di 81/100 su PC, in linea generale i primi giudizi sono positivi anche se la forbice dei voti è piuttosto ampia e si passa dal 90 di GamePressure e Twinfinite all'80 di JeuxVideo e WCCFtech, fino al 70 di PCGamesN. Più tiepide testate come Metro GameCentral (400/100), PushSquare (60/100) e VGC (60/100).

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostwire Tokyo a cura di Giuseppe Arace, in generale il gioco di Tango Gameworks ha ricevuto una accoglienza positiva per lo stile e le ambientazioni, le principali critiche riguardano invece un gameplay non troppo vario e che scarsa varietà di situazioni che potrebbe rendere il gioco ripetitivo dopo qualche ora.

In ogni caso presto potrete provare Ghostwire Tokyo con le vostre mani, il gioco è atteso per il 25 marzo su PlayStation 5 in esclusiva temporale consoel e su PC Windows.