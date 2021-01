Ghostwire Tokyo per PS5 arriva a fine anno, ecco quando esce

Ghostwire Tokyo è atteso nel 2021 su PlayStation 5 in esclusiva temporale, ma quando uscirà il nuovo gioco di Shinji Mikami? A svelarlo è Sony, grazie al nuovo video di PS5 mostrato al CES 2021, al termine della propria conferenza.

Questa la sinossi diffusa da Tango Gameworks: "Tokyo è sopraffatta da letali forze soprannaturali, in seguito alla scomparsa del 99% della popolazione. Usa un potente arsenale di abilità spettrali per lottare contro la minaccia paranormale e scoprire il mistero che si cela dietro questa sparizione di massa. Tango Gameworks usa la potenza e la velocità della console PlayStation 5 per creare una versione di Tokyo incredibile e soprannaturale, come mai vista prima d'ora, con un feedback aptico per ogni abilità e azione del personaggio, grazie al controller wireless DualSense e all'audio spaziale 3D avanzato che coinvolge completamente il giocatore in una città inquietante piena di pericoli che si nascondono dietro ogni angolo."

Ghostwire Tokyo arriverà a ottobre (la data precisa non è stata svelata) in esclusiva temporale su PS5 (in seguito su PC) con pieno supporto per il DualSense e l'Audio 3D, due caratteristiche che hanno sorpreso ed impressionato Mikami ed il suo team. Si rinnova quindi l'appuntamento con la tradizionale uscita ad ottobre per i giochi di Tango Gameworks, anche The Evil Within e The Evil Within 2 sono stati pubblicati pubblicati proprio a ottobre.