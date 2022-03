Ghostwire Tokyo per PS5 e PC: guida alle migliori abilità e poteri

In Ghostwire Tokyo, nuova opera di Tango Gameworks, dovrete farvi largo attraverso orde di demoni tipici della cultura popolare nipponica sfruttando i poteri speciali a disposizione del protagonista.

Questi colpi, chiamati Abilità Eteree, si suddividono in diverse categorie a seconda della loro tipologia e dell'elemento naturale al quale sono associati: acqua, vento oppure fuoco. In aggiunta alle Abilità Eteree, durante l'avventura potete migliorare anche altre caratteristiche e abilità del protagonista sfruttando la componente ruolistica del titolo, in modo da aumentare le vostre probabilità di sopravvivere ai numerosi scontri con gli Yokai. Vediamo quali sono le migliori abilità disponibili e quali conviene sbloccare e potenziare per prime.

Migliori abilità classiche

Durante le fasi iniziali dell'avventura conviene maggiormente potenziare le caratteristiche del vostro personaggio piuttosto che i suoi poteri elementali: quest'ultimi saranno infatti sufficientemente forti per affrontare al meglio le prime ore di gioco, ed è quindi preferibile concentrarsi sul potenziamento delle abilità base.

Hakkei 1 - i nemici rilasciano Etere quando colpiti con attacchi caricati

- i nemici rilasciano Etere quando colpiti con attacchi caricati Inubashiri 1 - aumenta del 30% la velocità di movimento da abbassato

- aumenta del 30% la velocità di movimento da abbassato Wakumusubi 2 - aumenta gli HP recuperati estraendo il cuore di un nemico di 15 punti

- aumenta gli HP recuperati estraendo il cuore di un nemico di 15 punti Fudo 2 - aumenta il tempo di esposizione dei cuori nemici a 2,5x

- aumenta il tempo di esposizione dei cuori nemici a 2,5x Kukurihime 2 - aumenta la velocità di estrazione dei cuori nemici a 2x

- aumenta la velocità di estrazione dei cuori nemici a 2x Tajikara 1 - permette di effettuare una purificazione rapida contro i nemici a terra

Migliori abilità eteree

I poteri del protagonista Akito, come detto, si basano su tre diversi elementi naturali, ciascuno dei quali possiede caratteristiche diverse:

Vento - permette di sparare velocemente proiettili magici poco potenti

- permette di sparare velocemente proiettili magici poco potenti Fuoco - permette di generare colpi estremamente potenti, ma più lenti e disponibili in scarse quantità

- permette di generare colpi estremamente potenti, ma più lenti e disponibili in scarse quantità Acqua - permette di sparare colpi magici con effetti ad area che durano nel tempo

Anche in questo caso vi consigliamo una serie di abilità sulle quali a nostro avviso è meglio concentrarsi maggiormente. In questo caso, comunque, la scelta dei poteri sui quali puntare dipenderà molto anche dalle vostre preferenze personali.

Takehaya 3 - riduce il tempo di ricarica degli attacchi eterei caricati del 50%

- riduce il tempo di ricarica degli attacchi eterei caricati del 50% Hinokagutsuchi 2 - gli attacchi di fuoco attraversano molteplici nemici, scudi e ombrelli

- gli attacchi di fuoco attraversano molteplici nemici, scudi e ombrelli Hinokagabiko 1 - aumenta il raggio di esplosione degli attacchi di fuoco caricati a 5 metri

- aumenta il raggio di esplosione degli attacchi di fuoco caricati a 5 metri Shinatobe 1 - aumenta il rateo di fuoco degli attacchi del vento del 15%

- aumenta il rateo di fuoco degli attacchi del vento del 15% Shinatsuhiko 1 - aumenta il numero di colpi sparati con un attacco del vento caricato a 3 colpi

- aumenta il numero di colpi sparati con un attacco del vento caricato a 3 colpi Wadatsumi - permette di sparare due colpi di tipo acqua contemporaneamente

- permette di sparare due colpi di tipo acqua contemporaneamente Wadanokami 3 - aumenta il raggio degli attacchi di tipo acqua caricati a 9 metri

Migliori abilità relative all'equipaggiamento

Oltre ai poteri eterei, in Ghostwire Tokyo potrete combattere anche sfruttando arco e frecce. Per migliorare la vostra efficacia in questo senso vi tornerà utile sbloccare e potenziare le seguenti abilità:

Daikoku 2 - aumenta la capacità di trasporto a 7

- aumenta la capacità di trasporto a 7 Yumitsukai 2 - aumenta la capacità della faretra a 13 frecce

- aumenta la capacità della faretra a 13 frecce Yuminarashi 1 - aumenta la velocità di tensione dell'arco a 1,5x

Se volete saperne di più sul gioco e sulle sue caratteristiche, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ghostwire Tokyo. Non perdetevi inoltre il confronto tecnico tra le versioni PC e PS5 di Ghostwire Tokyo.