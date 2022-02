Ghostwire Tokyo su PS5: svelate le contenute dimensioni e quando parte il preload

Si è finalmente alzato il sipario sulla nuova opera di Shinji Mikami: lo Showcase dedicato a Ghostwire Tokyo ci ha permesso di avere un assaggio molto più concreto sui contenuti, le atmosfere ed il gameplay del prossimo gioco di Tango Gameworks in arrivo su PC e PS5 il prossimo 25 marzo 2022.

Con i preorder di Ghostwire Tokyo già aperti, abbiamo anche i primi dettagli non solo sul peso del titolo su PlayStation 5, ma anche quando partirà ufficialmente il preload. Tramite la sempre tempestiva pagina Twitter PlayStation Game Size, scopriamo che l'opera di Mikami occuperà soltanto 19,472GB di spazio sulla console next-gen di Sony, rivelandosi quindi piuttosto leggera. Bisogna tuttavia precisare che per ora i dati non tengono conto di eventuali patch al day one che potrebbero modificare più o meno sensibilmente il peso complessivo non appena il gioco sarà disponibile.

Per quanto riguarda il preload, gli utenti potranno avviarlo il 23 marzo, due giorni prima del debutto ufficiale. Coloro che però prenoteranno la Deluxe Edition di Ghostwire Tokyo avranno modo di giocarlo in accesso anticipato il 22 marzo, avviando quindi il preload sempre due giorni prima, il 20 marzo. Emergono intanto alcuni retroscena sullo svuluppo: Ghostwire Tokyo era in origine nato come The Evil Within 3, prima di essere trasformato in una nuova IP.