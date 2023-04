Ghostwire Tokyo, meglio su PS5 o Xbox Series X? Lo svela il video confronto

Dopo circa un anno trascorso su PC e in esclusiva temporale su PlayStation 5, Ghostwire Tokyo, l'action in prima persona a tinte horror di Tango Gameworks, è infine arrivato anche su console Xbox. Come se la cava il gioco sulle piattaforme Microsoft? Le risposte nel filmato comparativo realizzato dal sempre puntuale ElAnalistaDeBits.

Al lancio avvenuto su PlayStation 5, Ghostwire Tokyo presentava alcune problematiche tecniche, in particolar modo legate alle prestazioni durante le fasi di gameplay. In generale, l'action game ambientato nella Tokyo infestata dai fantasmi era afflitto da problemi di frame pacing, che influenzavano negativamente la fluidità generale di gioco. A questo andava ad unirsi un framerate non particolarmente stabile in modalità prestazioni (se non attivando il supporto a 120Hz), che avrebbe dovuto idealmente garantire un'esperienza a 60fps granitici.

Tutti questi problemi sembrano rimasti intatti nelle edizioni per Xbox Series X|S, dove peraltro si rileva una qualità del Ray Tracing leggermente inferiore rispetto alla controparte per PlayStation 5. Gli utenti che speravano in un miglioramento tecnico in questi 12 mesi, quindi, rimarranno delusi dalle prestazioni rimaste pressoché invariate.

Se non ci sono particolari variazioni da questo punto di vista, c'è al contempo da tenere in considerazione l'arrivo di Filo di Ragno, che rappresenta un'aggiunta in stile roguelike al titolo. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale su Ghostwire Tokyo su Xbox Game Pass.