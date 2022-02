Ghostwire Tokyo quando esce su PC e PS5, arriverà anche su Xbox Series X/S?

Ghostwire Tokyo è stato protagonista di uno Showcase organizzato da Sony che ha permesso ai giocatori di avere un assaggio molto più concreto della nuova opera di Shinji Mikami e del suo Tango Gameworks. Oltre ad aver visto nuove sequenze di gameplay, abbiamo scoperto anche la data d'uscita del promettente Action/Adventure.

Quando esce Ghostwire Tokyo? Il prossimo gioco di Mikami sarà disponibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 25 marzo 2022, e per l'occasione è stato rivelato anche il peso e il preload di Ghostwire Tokyo su PS5. Considerato però che il titolo è prodotto da Bethesda, acquistata nel 2021 da Microsoft, viene anche spontaneo chiedersi se uscirà anche su Xbox Series X/S. La risposta è negativa: Ghostwire Tokyo non è previsto su Xbox e vedrà la luce soltanto sulla console next-gen di Sony, oltre che su PC.

Bisogna tuttavia specificare che Ghostwire Tokyo sarà un'esclusiva console temporale per PS5: in futuro, dunque, il gioco potrebbe arrivare a tutti gli effetti su Xbox Series X/S e magari anche su Xbox Game Pass trattandosi di un titolo prodotto da Bethesda. Attualmente, però, resta difficile ipotizzare quando effettivamente vedrà la luce sull'ammiraglia di Microsoft. Nel frattempo non mancano interessanti retroscena sul progetto: sapevate che Ghostwire Tokyo in origine doveva essere The Evil Within 3?