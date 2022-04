Ghostwire Tokyo, RDR2 e tanti giochi in sconto solo online da Unieuro

Unieuro lancia gli sconti solo online con tante offerte valide fino al 10 aprile esclusivamente per gli acquisti online. Tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi per tutte le console e una vasta selezione di accessori.

Call of Duty Black Ops Cold War costa 59.99 euro, Just Dance 2022 per Nintendo Switch viene proposto a 49.99 euro mentre Far Cry 6 è scontato dl 14% e costa 59.99 euro, da segnalare anche NBA 2K22 a 55.02 euro e Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a 49.99 euro.

Immortals Fenyx Rising di Ubisoft costa 59.99 euro in offerta, stesso prezzo per Ghostwire Tokyo per PlayStation 5, Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok è in offerta a 34.99 euro mentre Watch Dogs 2 di Ubisoft costa 9,99 euro. Red Dead Redemption 2 è in sconto a 59.99 euro mentre Assassin's Creed Origins si può portare a casa con soli 9.99 euro, ottimo prezzo anche per Assassin's Creed The Ezio Collection in promozione a 14,99 euro.

E ancora tra le offerte segnaliamo Cyberpunk 2077 a 29.99 euro (con upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X), Assassin's Creed Odyssey a 19.99 euro, My Hero One's Justice 2 a 14.99 euro e Rainbow Six Extraction a 39.99 euro. Chiudiamo con Mario + Rabbids Kingdom Battle a 19.99 euro, Assassin's Creed Syndicate e Assassin's Creed Unity a 9,99 euro l'uno.