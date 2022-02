Ghostwire Tokyo: i requisiti di sistema su PC appaiono abbordabili

A quanto pare non servirà un PC all'ultimo grido per recarsi nella Tokyo deserta del nuovo gioco di Tango Gameworks e Bethesda. I requisiti di sistema della versione PC di Ghostwire Tokyo appaiono piuttosto abbordabili.

Subito dopo l'annuncio della data d'uscita e la messa in onda del video gameplay di Ghostwire Tokyo tratto da PlayStation 5, Tango Gameworks e Bethesda hanno anche aggiornato la pagina Steam per informare i giocatori PC in merito alle configurazioni consigliate per far girare l'action game sovrannaturale in prima persona.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: 64-BIT Windows 10 Version 1909 superiore

Processore: Intel Core I7 4770K @ 3.5GHZ o AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 o AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB o maggiore)

DirectX: Versione 12

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: 64-BIT Windows 10 Version 1909 superiore

Processore: Intel Core I7 6700@3.4GHZ o AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1080 o AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB o maggiore)

DirectX: Versione 12

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Ghostwire Tokyo necessita di processori e schede grafiche di diverse generazioni fa, una richiesta che dovrebbe essere alla portata della maggior parte dei PC gamer. Sorprendentemente basso, specialmente per un open world come questo, lo spazio di immagazzinamento necessario, appena 20 GB, sebbene sia consigliato un SSD. Un po' più impegnativa la richiesta in merito alla RAM, dal momento che alla configurazione base servono ben 12 GB. Avremmo inoltre preferito delle indicazioni in merito ai target di framerate e risoluzione per farci un'idea ancora più precisa.

Il vostro PC è pronto per ospitare Ghostwire Tokyo? Vi ricordiamo che il gioco è atteso per il 25 marzo 2022 su PC e in esclusiva console PlayStation 5. Nell'attesa, potete informarvi sulla produzione leggendo la nostra anteprima di Ghostwire Tokyo.