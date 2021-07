Ghostwire Tokyo rinviato su PC e PS5: Tango Gameworks fissa la nuova finestra di lancio

Con una lettera aperta indirizzata a tutti coloro che guardano con estrema attenzione al progetto di Ghostwire Tokyo, gli sviluppatori di Tango Gameworks comunicano di aver deciso di rinviare l'uscita dell'avventura paranormale destinata ad approdare su PC e in esclusiva console (temporale) su PS5.

Nel messaggio pubblicato sui social, gli autori della sussidiaria giapponese di Bethesda evitano inutili giri di parole e precisano che "abbiamo preso la decisione di posticipare il lancio di Ghostwire Tokyo all'inizio del 2022. Vogliamo che il gioco sia nelle vostre mani il prima possibile, in modo tale da potervi far immergere nelle atmosfere indimenticabili di una Tokyo alternativa e infestata da entità paranormali che stiamo sviluppando. Ma allo stesso tempo, vogliamo concentrarci anche sulla protezione della salute di tutti i membri del team di Tango Gameworks".

Il tempo supplementare guadagnato con lo slittamento di Ghostwire Tokyo ai primi mesi del 2022 darà quindi modo ai ragazzi di Tango di lavorare con maggiore serenità al progetto, come confermano gli stessi vertici della software house nipponica ribadendo che "la nuova finestra di lancio ci darà tutto il tempo per dare vita al mondo di Ghostwire nel modo in cui l'abbiamo sempre immaginato".

Il posticipo dell'esperienza paranormale di Bethesda su PC e PlayStation 5, con ogni probabilità, determinerà anche un rinvio per il porting di Ghostwire Tokyo su Xbox Series X/S e Game Pass, in ragione degli accordi di esclusiva siglati da Sony e Bethesda prima che la casa di The Elder Scrolls, DOOM e Dishonored entrasse nella famiglia degli Xbox Game Studios. Una situazione, quest'ultima, non troppo dissimile da quella legata all'esclusiva temporale PS5 di Deathloop.