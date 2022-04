Ghostwire Tokyo sfiora il Perfect Score in Giappone: anche Tiny Tina convince Famitsu

Le atmosfere spettrali della Tokyo dipinta dal team di Shinji Mikami sembrano aver conquistato la critica giapponese, che esprime ora il proprio giudizio con entusiasmo.

Dalle pagine di Famitsu, noto magazine del Sol Levante, arriva infatti una recensione più che positiva per la produzione Tango Gameworks. sull'ultimo numero della rivista, Ghostwire Tokyo sfiora il Perfect Score, totalizzando un 37/40, costituito da tre 9/10 e da un 10/10. Un risultato decisamente positivo per l'Action Adventure esordito in esclusiva su PlayStation 5, che si aggiudica l'approvazione di Tokyo.



Nell'ultimo numero di Famitsu, spazio anche alla recensione di Tiny Tina's Wonderlands, con lo spin-off di Borderlands 2 che riesce a convincere la critica giapponese. Anche in questo caso, infatti il Perfect Score non è troppo lontano, con tutti e quattro i recensori della rivista che hanno assegnato un lusinghiero 9/10, per un totale di 36/40. Di seguito, vi riportiamo tutte le votazioni proposte di recente dal magazine nipponico:

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Nintendo Switch/PS4) – 9/9/9/9;

Ghostwire: Tokyo (PS5) – 9/9/10/9;

Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (PS5/PS4) – 7/8/8/7;

Pocky & Rocky Reshrined (Nintendo Switch/PS4) – 8/8/8/6;

Tiny Tina's Wonderlands (PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One) – 9/9/9/9;

Yomawari 3 (Nintendo Switch/PS4) – 7/8/7/7;

L'entusiasmo di Famitsu per l'Action Adventure Bethesda potrebbe favorirne una maggiore diffusione nel Paese: al momento, infatti, il lancio giapponese di Ghostwire Tokyo non ha fatto registrare numeri troppo positivi.