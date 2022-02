Ghostwire Tokyo Showcase: seguitelo con noi su Twitch stasera dalle 22.30

Neanche il tempo di metabolizzare tutti gli aggiornamenti su Gran Turismo 7 rivelati durante il PlayStation State of Play interamente dedicato alla prossima fatica di Polyphony Digital che Sony guarda subito avanti, svelando lo Showcase dedicato a Ghostwire Tokyo, la nuova opera firmata da Shinji Mikami e il suo studio Tango Gameworks.

Lo Showcase andrà in onda a partire dalle ore 23:00 di oggi, giovedì 3 febbraio 2022. Per l'occasione la redazione di Everyeye commenterà in diretta quanto mostrato durante l'evento digitale: l'appuntamento quando per le ore 22.30 sul canale Twitch di Everyeye, dove potrete seguire in nostra compagnia la presentazione di Ghostwire Tokyo.

Un dettaglio molto importante già lo sappiamo: come confermato da Sony e gli sviluppatori, il nuovo Action/Adventure di Mikami sarà disponibile a partire dal prossimo 25 marzo 2022 su PC e PS5 in esclusiva temporale, confermando così il leak sulla data d'uscita di Ghostwire Tokyo avvenuto poco prima dell'annuncio ufficiale. Lo Showcase sarà quindi l'occasione per scoprire tanti nuovi dettagli sull'opera, non solo riguardo le sue tematiche narrative, ma anche in chiave ludica. Protagonista dell'avventura è Akito, che unisce le proprie forze allo spirito KK per porre fine alla minaccia sovrannaturale che ha colpito Tokyo facendone scomparire tutti gli abitanti.

Cosa vi aspettate da Ghostwire Tokyo?