Ghostwire Tokyo, Sony svela lo Showcase! Il teaser conferma la data d'uscita su PC e PS5

A conferma dei leak sull'uscita di Ghostwire Tokyo, Sony e Tango Gameworks annunciano uno Showcase digitale interamente dedicato alla prossima avventura paranormale prodotta da Bethesda e destinata ad approdare su PC e in esclusiva temporale su PlayStation 5, ormai è ufficiale, il 25 marzo 2022.

Oltre alla conferma della data di commercializzazione della nuova opera firmata di Shinji Mikami, il teaser dell'appuntamento mediatico dedicato a Ghostwire Tokyo viene accompagnato da una breve sinossi che corrobora le recenti anticipazioni provenienti da un'anteprima leak di Rock Paper Shotgun su gameplay e contenuti dell'opera.

Nel teaser viene infatti ribadito che "in un istante, quasi tutta la popolazione di Tokyo scompare e una schiera di esseri paranormali proveniente da un altro mondo prende il posto dei vivi. Nei panni di Akito, uno degli ultimi esseri umani che si aggirano per le strade di Tokyo, dovrete unire le vostre forze con uno spirito chiamato KK per porre fine alla minaccia soprannaturale che sta infestando la città. Siete pronti a collaborare con un improbabile alleato per riconquistare Tokyo?".

Lo Showcase digitale di Ghostwire Tokyo si terrà ufficialmente dalle ore 23:00 italiane di domani, giovedì 3 febbraio. Subito dopo la nostra maratona per Dying Light 2 e Horizon Forbidden West, a partire dalle ore 21:00 di giovedì sera vi diamo appuntamento sul canale Twitch di Everyeye per seguire insieme alla nostra redazione e alla community lo spettacolo digitale approntato da Sony e Tango Gameworks con (si spera) tante scene di gameplay su Ghostwire Tokyo.