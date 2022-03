Ghostwire Tokyo: che sorpresa su PS5! Abbiamo provato i primi due capitoli

Abbiamo giocato a Ghostwire Tokyo per circa quattro ore, provando i primi due capitoli dell'avventura paranormale che le fucine digitali di Tango Gameworks sforneranno a fine mese su PlayStation 5 e PC.

Il tempo trascorso a combattere i demoni scaturiti della Tokyo post-apocalittica immaginata dagli autori al seguito di Shinji Mikami ci restituisce l'immagine di un prodotto davvero originale, un'avventura dalle fascinazioni J-Horror che prova con coraggio a svecchiare il genere con un approccio fresco e trascinante.

Naturalmente, le poche ore passate nei panni di Akito non bastano per dipingere l'intero quadro ludico e contenutistico dell'opera, ma le ottime impressioni restituite dalle battute iniziali della storia ci lasciano ben sperare per il prosieguo di un'avventura che trasuda cultura e stravaganza nipponica in ogni singolo pixel.

Il viaggio tra mostri ancestrali e bizzosi fantasmi provenienti dal folklore giapponese riprenderà il 25 marzo su PC e PS5; nell'attesa della commercializzazione dell'ultima fatica di Tango Gameworks, e della nostra recensione, vi lasciamo in compagnia del video di cui sopra e del nostro speciale su Ghostwire Tokyo tra horror e azione a firma di Giuseppe Arace.