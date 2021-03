Ghostwire Tokyo: spunta un misterioso post sui social, novità in arrivo?

Uno dei grandi assenti dell'ultimo State of Play è stato Ghostwire Tokyo, esclusiva temporale per PlayStation 5 di cui ormai non abbiamo notizie ormai da un bel po' di tempo.

A rompere il silenzio è stato uno strano post pubblicato nel corso del pomeriggio sull'account ufficiale Twitter del titolo in sviluppo presso Tango Gameworks. Il post in questione non contiene alcun messaggio ma solo ed esclusivamente una GIF estratta da uno dei trailer del gioco, la quale mostra una serie di creature umanoidi (dalle mani non sembrano essere uomini) in giacca e cravatta mentre impugnano un ombrello durante una forte pioggia. La comparsa di questo file su Twitter ha spinto molti fan a credere che si tratti di una sorta di avvertimento da parte degli sviluppatori, i quali potrebbero a breve mostrare qualcosa di nuovo sul progetto. Tale ipotesi non è da escludere a priori, dal momento che negli ultimi mesi il team di sviluppo ha aggiornato il profilo Twitter del gioco solo con dei post legati ad avvenimenti come l'inizio del nuovo anno o San Valentino.

In attesa di eventuali novità, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa è stata svelata la finestra di lancio di Ghostwire Tokyo su PlayStation 5.