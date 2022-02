Ghostwire Tokyo, che stile! Alla scoperta del gameplay con la demo estesa

Abbiamo assistito a una demo più estesa di quella mostrata durante il PlayStation Showcase e dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente colpiti dal gameplay e dall'atmosfera di Ghostwire Tokyo.

Intriso delle fascinazioni del J-Horror, l'ultimo progetto firmato dal team diretto da Shinji Mikami affonda le sue radici nel millenario folklore popolare nipponico e nel substrato culturale della sua metropoli più rappresentativa.

A dispetto di un comparto grafico che fatica a impressionare, il tempo trascorso in compagnia di Akito e del suo soprannaturale compagno d'avventure KK ci restituisce l'immagine di un prodotto dal fascino magnetico, un titolo che fa del suo comparto artistico il vero perno della sua cifra ludica e stilistica.

A colpire sono soprattutto le puntuali ricostruzioni dei quartieri della città e gli spettacolari effeti che accompagnano i poteri spiritici, due fattori che concorrono a dare ulteriori unicità e carattere a un progetto che non fa davvero nulla per nascondere la sua vocazione sperimentale e l'originalità della sua direzione artistica.

L'avventura paranormale di Akito e del suo "ospite medianico" KK riprenderà il 25 marzo 2022, giusto in tempo per il lancio di Ghostwire Tokyo su PC e PlayStation 5. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della videoanteprima che campeggia a inizio articolo e, qualora ve lo foste perso, al nostro ultimo speciale sul gameplay di Ghostwire Tokyo a caccia di fantasmi.