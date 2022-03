Dopo Ghostwire Tokyo, Tango Gameworks vuole sperimentare altri generi

Shinji Mikami, fondatore di Tango Gameworks, è stato intervistato da Famitsu in occasione del lancio di Ghostwire Tokyo e durante l'intervista a ribadito che lo studio vuole dedicarsi anche ad altri progetti non strettamente legati al genere horror.

Nel corso della lunga intervista tradotta da VGC, Mikami ricorda le origini di Tango Gameworks, lo studio è stato fondatore da lui stesso dopo aver abbandonato Capcom con l'obiettivo di dare nuova vita al genere dei videogiochi horror, dopo aver contribuito a renderlo immensamente popolare negli anni '90 con Resident Evil.

Tango Gameworks ad oggi ha sviluppato tre progetti: The Evil Within, The Evil Within 2 e Ghostwire Tokyo, tutti appartenenti al genere horror, Mikami però non vuole che il suo studio venga associato ad un solo tipo di prodotto e per questo Tango Gameworks si dedicherà anche alla produzione di giochi più piccoli e appartenenti ad altri generi.

Mikami ha l'impressione che il suo studio venga sempre e solo associato ai giochi horror e non vuole che questo accada, non a caso Tango Gameworks ha annunciato Hero Dice, un gioco mobile che nulla ha a che vedere con le produzioni tipiche dello studio. Ghostwire Tokyo è nato come The Evil Within 3 prima di evolversi in un progetto separato dalla serie, infine Mikami ringrazia la community per il supporto e spera che il pubblico possa apprezzare Ghostwire Tokyo.