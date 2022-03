Ghostwire Tokyo: un tripudio di spiriti Yokai nel nuovo focus di Tango Gameworks

Dopo aver mostrato le potenzialità del DualSense in Ghostwire Tokyo, i ragazzi di Tango Gameworks si affacciano sul PS Blog per presentarci alcune delle creature che popoleranno la dimensione action horror della loro prossima, originale avventura in dirittura d'arrivo su PC e PlayStation 5.

Ad accompagnarci in questo nuovo viaggio tra gli spiriti, spiritelli e fantasmi di Ghostwire Tokyo è Parker Wilhelm: il Content Manager Bethesda Softworks ci ricorda che la metropoli che esploreremo nei panni di Akito sarà piena di creature provenienti dal folklore millenario giapponese e dalle leggende metropolitane più recenti.

Ciascuno di questi esseri, o Visitatori, non potranno essere fermati usando solo le armi convenzionali ma andranno fronteggiate attingendo alla forza soprannaturale di KK, lo spirito disincarnato di un detective che si occuperà di fare da tramite fra il regno dei vivi e quello dei morti nella speranza, così facendo, di ripristinare la realtà nella sua amata città.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se in Ghostwire Tokyo avremo a che fare con tantissime entità ultraterrene che potranno rappresentare, per il buon Akito, sia una minaccia che una potenziale opportunità di collaborazione, come nel caso dei curiosi gatti-demone Nekomata che gestiranno dei minimarket paranormali pieni di provviste, munizioni e oggetti assortiti. E che dire allora dei mostri anfibi Kappa o dei Tengu vagabondi che fluttuano placidi tra i cieli di Tokyo?

In calce alla notizia vi lasciamo il link allo speciale del PS Blog sulle creature della nuova IP di Bethesda. In attesa del lancio del titolo previsto per il 25 marzo su PC e PlayStation 5, vi invitiamo a leggere il nostro speciale con tutte le riflessioni sulla prova di Ghostwire Tokyo tra horror e azione.