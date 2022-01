Ghostwire Tokyo sempre più vicino? Il titolo di Mikami classificato anche in Taiwan

Potrebbe essere sempre più vicino il reveal della data d'uscita di Ghostwire Tokyo, la nuova opera di Shinji Mikami e del suo Tango Gameworks. Dopo la comparsa di un rating dalla Corea per Ghostwire Tokyo, un altro ente ha classificato il prossimo titolo prodotto da Bethesda.

Il gioco è infatti comparso sulla rating board taiwanese, un ulteriore segnale di come presto potrebbe essere rivelato il giorno in cui sarà possibile mettere le mani sopra il nuovo Action/Adventure di Mikami, previsto su PC e su PlayStation 5 come esclusiva console temporale. Pur mancando per ora comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, a questo punto non è da escludere che lo sviluppo dei titolo sia vicino alla sua conclusione e che Tango Gameworks sia al lavoro per rifinire gli ultimi dettagli prima di comunicare la data d'uscita.

A scoprire il rating è stato il portale Gematsu, condividendo il dettaglio su Twitter. Ricordiamo che quando Ghostwire Tokyo per PC e PS5 fu rinviato al 2022, gli autori avevano parlato di una finestra di lancio prevista per i primi mesi del nuovo anno. Non è quindi un caso che i rating stiano iniziando a comparire adesso, a pochi giorni dall'inizio del 2022. A questo punto, dunque, non resta che attendere conferme ufficiali in merito al debutto della nuova opera firmata da Mikami.