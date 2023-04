Ghostwire Tokyo su Xbox Series X|S e Game Pass: ecco l'orario di sblocco in Italia

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Ghostwire Tokyo su Xbox Game Pass, e così i ragazzi di Tango Gameworks si premurano di annunciare l'orario di sblocco del gioco per coloro che ne avranno già effettuato il preload su console verdecrociate.

Gli esponenti della casa di sviluppo fondata e recentemente abbandonata da Shinji Mikami esortano tutti gli utenti Xbox che attendono con impazienza di affrontare le minacce ultraterrene di Shibuya a prepararsi per lo sblocco ufficiale delle versioni Xbox Series X|S di Ghostwire Tokyo, fissato in Italia per le ore 01:00 di mercoledì 12 aprile.

Chi vorrà trascorrere la notte del 12 aprile nella dimensione paranormale dell'avventura a tinte oscure di Tango Gameworks potrà accedere anche all'update Spider's Thread di Ghostwire Tokyo, un'espansione gratuita davvero ricca di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte.

L'update porterà in dote la modalità roguelite Il Filo del Ragno, con tante sfide da affrontare per scoprire i segreti di una storia misteriosa. L'aggiornamento introdurrà anche delle nuove aree infestate da esplorare nella campagna principale, oltre a dei filmati estesi. Spazio anche a nuove missioni, dei Visitatori nemici originali e a una riformulazione del sistema di combattimento, con l'adozione di nuove mosse, abilità, tecniche di Tessitura Eterea e talismani speciali.

L'update Spider's Thread, è bene precisarlo, sarà disponibile dal 12 aprile anche su PC e PlayStation 5 in via del tutto gratuita. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Ghostwire Tokyo, il nuovo orrore dai creatori di The Evil Within.