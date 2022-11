Ghostwire Tokyo su Xbox Series X|S: avvistamenti nella sede di Bethesda a Londra

Sembra che, proprio come accaduto nel caso di Deathloop, anche Ghostwire Tokyo di Bethesda e Tango Gameworks sia destinato ad approdare su console Xbox. A suggerirlo è la stessa Bethesda, che ha adornato gli interni del suo quartier generale londinese con un wall painting dedicato all'action-adventure curato dallo studio fondato da Shinji Mikami.

Come riportato da Klobrille su Twitter, la sede di Bethesda a Londra presenta al suo interno un particolare murales dedicato a Ghostwire Tokyo che cita il nome di Tango Gameworks, l'anno di pubblicazione del gioco (2022) e le piattaforme di riferimento del titolo. Tra queste viene citata anche Xbox Series X|S, sebbene questa versione dell'action game in prima persona non sia mai stata confermata in via ufficiale da Microsoft.

Sappiamo bene come nemmeno Deathloop sia stato annunciato per console Xbox con grande preavviso, dunque è ipotizzabile che, una volta che scadrà il periodo di esclusività detenuto da Sony, Ghostwire Tokyo arriverà allo stesso modo su Xbox Series X|S e, con tutta probabilità, anche su Xbox Game Pass. Rimniamo in ogni caso in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di Microsoft e Bethesda.

Il director di Ghostwire Tokyo ha dichiarato di avere idee per un sequel o un DLC di Ghostwire Tokyo, ma ad oggi Tango Gameworks non ha annunciato ancora nulla al riguardo.