I G.I. Joe diventano un Action Adventure: nuovo team per Wizards of the Coast

A distanza di oltre un anno e mezzo dall'annuncio di G.I. Joe: Operation Blackout, sparatutto in terza persona sviluppato da GreenMill Entertainment, la linea di giocattoli degli anni Ottanta fa ritorno nel mercato videoludico.

Wizards of the Coast ha infatti annunciato di aver aperto un nuovo team di sviluppo, che come primo progetto dovrà occuparsi proprio di dar nuovamente vita ai G.I. Joe. Con sede nella Carolina del Nord, presso Raleigh-Durham, la software house è guidata da veterani dell'industria del videogioco, con esperienze e trascorsi in Warner Bros e altri studi dediti alla realizzazione di giochi AAA.

Con l'avvio di una campagna di reclutamento per ampliare il numero di talenti in forze presso il nuovo team di Wizards of the Coast, è stato comunicato anche il primo progetto del quale si occuperà la neonata software house. Come accennato, il team realizzerà una produzione ambientata nell'universo dei G.I. Joe, che assumerà la forma di un Action Adventure. Il gioco, in merito al quale non sono stati offerti ulteriori dettagli, sarà protagonista di una pubblicazione multipiattaforma, che potrebbe dunque portare il brand su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.



In attesa di ulteriori informazioni, ricordiamo che i G.I. Joe negli anni sono passati dall'essere semplici giocattoli al diventare protagonisti di videogiochi, serie animate e persino pellicole cinematografiche, come il recente reboot Snake Eyes.