Già disponibile la nuova Preview Alpha del prossimo aggiornamento di sistema per Xbox One

Nuovo aggiornamento per il sistema operativo di, ma niente di corposo all'orizzonte: l'Alpha Preview è già disponibile per alcuni utenti, e sistema qualche bug legato al comparto audio che causava occasionalmente qualche crash del sistema e qualche schermata nera di troppo.

Microsoft ha reso noto che la Preview Alpha del prossimo aggiornamento di sistema per Xbox One è già disponibile in rete: come vi abbiamo spiegato poco sopra, questo update non aggiunge molta carne al fuoco né porta cambiamenti significativi per il sistema operativo della console, ma si limita a correggere qualche bug legato al comparto audio.

La nuova build, il cui nome in codice è 1804 Alpha, corregge due problemi ben noti sia agli sviluppatori che agli utenti: il primo è la schermata nera o il crash a seguito dell'inserimento di Dolby Atmos come audio di sistema, mentre il secondo rendeva il volume di sistema troppo basso quando erano in uso certe app e certi giochi.

La vostra console riceverà l'aggiornamento in automatico qualora foste stati scelti per ricevere gli aggiornamenti in preview: una volta scaricato, Xbox lo installerà e poi si riavvierà da sola. Nel caso non lo abbiate ancora ricevuto non disperatevi, Microsoft lo renderà presto disponibile per tutti gli utenti.