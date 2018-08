Giana Sisters Twisted Dreams: Owltimate Edition annunciato per Nintendo Switch

HandyGames è lieta di annunciare che Giana Sisters Twisted Dreams arriverà anche su Nintendo Switch con la nuova Owltimate Edition, versione che include il gioco base e tutti i DLC pubblicati in seguito.

La Owltimate Edtion contiene l’originale Giana Sisters Twisted Dreams e tutti i DLC esistenti, incluso Rise of the Owlverlord. Inoltre, ci sono cinque nuovissimi livelli e la storia del gioco è raccontata con l'ausilio di nuove cutscence. E' giusto dire che si tratta del miglior Giana Sisters di sempre! Inoltre il famoso compositore tedesco Chris Huelsbeck e la band svedese Machinae Supremacy hanno creato nuovi brani musicali per il gioco.

Sviluppato da Studio Black Forest di THQ Nordic, Giana Sisters Twisted Dreams: Owltimate Edition sarà pubblicato da HandyGames, l'ultimo membro della famiglia del network di THQ Nordic. HandyGames agirà come un publisher indipendente, concentrandosi su progetti di piccole e medie dimensioni o giochi indie di terze parti.

Giana Sisters: Twisted Dreams è un divertente classico platform 2D in ambienti 3D meticolosamente dettagliati. I giocatori possono trasformare Giana in una versione punk di se stessa premendo un pulsante, trasformando così la stella del gioco, la colonna sonora e persino il mondo. Questa versione della protagonista non è solo estetica: la trasformazione in Giana punk è fondamentale per superare gli ostacoli e risolvere situazioni particolarmente difficili. Giana affronterà con eleganza gli ostacoli e gli avversari, ma quando viene "punita", colpisce i blocchi di pietra con possenti trattini riuscendo a dominare il suo ambiente rimbalzando sui muri.