Giana Sisters Twisted Dreams Owltimate Edition arriverà su Switch il 25 settembre

Studio Black Forest, THQ Nordic e HandyGames hanno annunciato la data di uscita di Giana Sisters Twisted Dreams Owltimate Edition per Switch: l'apprezzato platform arriverà sulla console formata Nintendo il 25 settembre 2018, assieme a una serie di nuovi contenuti.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

La Owltimate Edtion contiene l’originale GSTD e tutti i DLC esistenti incluso Rise of the Owlverlord. Inoltre, ci sono cinque nuovissimi livelli e la storia del gioco è raccontata da bellissime cutscence tra ogni livello. E’ giusto dire che si tratta del miglior Giana Sisters di sempre! Inoltre il famoso compositore tedesco Chris Huelsbeck e la band svedese Machinae Supremacy hanno creato nuovi brani musicali per il gioco.



Sviluppato da Studio Black Forest di THQ Nordic, GSTDOE sarà pubblicato da HandyGames, l'ultimo membro della famiglia del network di THQ Nordic. HandyGames agirà come un publisher indipendente, concentrandosi su progetti di piccole e medie dimensioni o giochi indie di terze parti.

A proposito di Giana Sisters: Twisted Dreams - Owltimate Edition

Giana Sisters: Twisted Dreams è un divertente classico platform 2D in ambienti 3D meticolosamente dettagliati. I giocatori possono trasformare Giana in una versione punk di se stessa premendo un pulsante, trasformando così la stella del gioco, la colonna sonora e persino il mondo. Questa versione della protagonista non è solo estetica: la trasformazione in Giana punk è fondamentale per superare gli ostacoli e risolvere situazioni particolarmente difficili.



Caratteristiche principali: